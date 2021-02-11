Задержан директор департамента жилищно-гражданского строительства

АКС ГКНБ КР пресечена коррупционная схема в Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

«Установлено, что должностные лица департамента жилищно-гражданского строительства Госстроя в целях извлечения материальных и иных благ, незаконно используя наделенные им полномочия, на систематической основе получали денежные средства в особо крупных размерах от представителей строительных компаний взамен на предоставление им государственных подрядных работ. В ходе проведенных специальных следственных действий задокументирован факт передачи денежных средств в сумме 1 миллиона 400 тысяч сомов представителями одной из строительных компаний должностным лицам Госстроя», — сообщили в ГКНБ.

Отмечается, что по итогам расследования задержаны директор департамента жилищно-гражданского строительства А.А.К. и директор координационной группы по реализации инвестиционных проектов департамента Э.Р.К. Оба водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.