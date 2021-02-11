Инцидент на кыргызско-узбекской границе. Что происходит?

На кыргызско-узбекской границе произошла словесная перепалка между местными жителями и пограничниками Узбекистана. Видео инцидента появилось в Сети. Авторы ролика уверяют, что узбекские пограничники заблокировали неописанные участки близ Аксы.

Собственные источники в силовых структурах сообщили 24.kg, что на кадрах местность Беш-Чынар Аксыйского района Джалал-Абадской области.

«Пограничники соседнего государства устанавливают ограждения согласно двустороннему соглашению от 2017 года в местности Беш-Чынар. Они находятся на своей территории и не выходят за ее рамки», — отметили источники.

В пресс-службе ГПС редакции сообщили, что ситуация на кыргызско-узбекской границе стабильная. С населением проводится разъяснительная работа.