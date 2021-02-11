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Происшествия

На Иссык-Куле за вымогательство задержаны члены ОПГ

В Иссык-Кульской области по подозрению в вымогательстве задержали трех мужчин, состоящих на оперативном учете МВД как члены организованной преступной группировки. Об этом сообщили в региональном УВД.

По информации ведомства, 4 февраля поступило сообщение о том, что к 32-летнему жителю села Шаты Тюпского района приехал малознакомый парень с двумя мужчинами. «Они вымогали 410 тысяч сомов и $2 тысячи. Факт зарегистрировали в ЕРПП ОВД Тюпского района и начали досудебное производство по статье 203 части 2 «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» УК КР», — сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

Отмечается, что все трое задержаны. Ими оказались двое жителей Чолпон-Аты, 22 и 24 лет, и уроженец Таласской области 29 лет. Всех водворили в ИВС ОВД города Каракола до принятия меры пресечения судом.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183109/
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