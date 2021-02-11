В Бишкеке сотрудники СБНОН раскрыли интернет-магазин по продаже наркотиков

В ходе специальной операции сотрудники СБНОН МВД задержали 37-летнего жителя столицы, занимавшегося онлайн-торговлей наркотиками. Сбыт злоумышленник осуществлял при помощи интернет-магазина, где размещалась информация о товаре, его весе и цене. Об этом сообщила пресс-служба СБНОН.

«Он незаконно хранил наркотические средства, фасовал и помещал их в специально оборудованных тайниках, контролировал поступление денежных средств», — говорится в сообщении.

У наркоторговца изъяли гроубокс, полностью оборудованный для выращивания культивированной конопли в домашних условиях, растительные вещества со специфическим запахом конопли, устройства для употребления наркотиков. Изъяты компьютер, планшет, ноутбук, сотовые телефоны и рация.

«В целях конспирации наркоторговец постоянно удалял старые аккаунты. Деньги поступали на электронные кошельки и банковские карточки. Продавец и покупатели общались между собой только посредством интернета», — отметили в милиции.

Оперативники обнаружили в разных районах Бишкека 10 тайников с готовыми для употребления наркотиками. В рамках досудебного расследования проводятся судебно-химическая, программно-техническая, технико-криминалистическая экспертизы.