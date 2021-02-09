16:35
USD 84.80
EUR 102.03
RUB 1.14
Происшествия

Директор школы в Таласской области забирала деньги учителей, угрожая увольнением

Выявлена коррупционная схема по присвоению денежных средств директором средней школы Таласской области. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, 2 февраля установлено, что директор, злоупотребляя должностным положением, присваивала деньги работников, угрожая увольнением.

При обыске служебного кабинета изъяты девять банковских карт для начисления заработной платы, принадлежащих учителям и техническому персоналу школы, с которых директор периодически снимала деньги.

Факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по статье 320 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса КР.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к указанной схеме.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182862/
просмотров: 553
Версия для печати
Материалы по теме
Учителя школы Каракола просят министра образования вернуть уволенного директора
Более 7 миллионов сомов ущерба нанесли государству чиновники ГАООСиЛХ
В сельской управе Ноокатского района украли 1 миллион сомов
Анара Дауталиева раскритиковала идею мэрии Бишкека оценки директоров школ
Директоров бишкекских школ анонимно будут оценивать учителя, родители и ученики
На Иссык-Куле при строительстве социальных объектов завысили стоимость работ
В Ноокатском районе за 60 тысяч сомов продали государственный детский сад
Мэрия Бишкека: Директоров столичных школ менять и увольнять не будут
В Бишкеке начали менять неэффективных директоров школ и детсадов
Директор школы-гимназии № 6 в городе Ош ушел с должности добровольно
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке горит магазин &laquo;1000&nbsp;мелочей&raquo; В Бишкеке горит магазин «1000 мелочей»
Девушку с&nbsp;инвалидностью в&nbsp;Казармане избивали и&nbsp;насиловали родственники Девушку с инвалидностью в Казармане избивали и насиловали родственники
На&nbsp;конюшне Омурбека Бабанова в&nbsp;селе Джал произошел пожар На конюшне Омурбека Бабанова в селе Джал произошел пожар
Задержан бывший сотрудник Финпола. Подделывал документы для вылета в&nbsp;Россию Задержан бывший сотрудник Финпола. Подделывал документы для вылета в Россию
Бизнес
AMEDIATEKA в&nbsp;приложении O!TV: любимые сериалы и&nbsp;фильмы у&nbsp;вас в&nbsp;смартфоне! AMEDIATEKA в приложении O!TV: любимые сериалы и фильмы у вас в смартфоне!
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; запустило услугу программных ККМ для бизнеса ЗАО «Альфа Телеком» запустило услугу программных ККМ для бизнеса
Powerbank в&nbsp;подарок при покупке Xiaomi Poco M3&nbsp;в O!Store Powerbank в подарок при покупке Xiaomi Poco M3 в O!Store
Открытие нового филиала ЗАО &laquo;Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк&raquo; Открытие нового филиала ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк»
9 февраля, вторник
16:20
В Оше машина Патрульной службы милиции попала в ДТП. Пострадали три человека В Оше машина Патрульной службы милиции попала в ДТП. По...
15:58
Администрация президента, кабинет министров. Что поменяли в новой Конституции
15:51
Директор школы в Таласской области забирала деньги учителей, угрожая увольнением
15:46
Машину Турдакуна Усубалиева передали в Национальный исторический музей
15:40
Улукбек Марипов обозначил главную задачу возглавляемого им правительства