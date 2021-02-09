Директор школы в Таласской области забирала деньги учителей, угрожая увольнением

Выявлена коррупционная схема по присвоению денежных средств директором средней школы Таласской области. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, 2 февраля установлено, что директор, злоупотребляя должностным положением, присваивала деньги работников, угрожая увольнением.

При обыске служебного кабинета изъяты девять банковских карт для начисления заработной платы, принадлежащих учителям и техническому персоналу школы, с которых директор периодически снимала деньги.

Факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по статье 320 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса КР.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к указанной схеме.