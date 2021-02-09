В Беловодском задержан автоугонщик, специализировавшийся на краже «Фитов»

В Беловодском сотрудники милиции задержали автоугонщика, специализировавшегося на краже машин марки Honda Fit. Злоумышленник угнал два автомобиля, один из которых успел продать. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского РУВД Бишкека.

«Первый автоугон произошел в ночь с 18 на 19 января в 10-м микрорайоне столицы. Второй — 21 января в 4-м микрорайоне. В обоих случаях машины были вскрыты путем подбора ключа», — сообщили в милиции.

Оперативникам Октябрьского РУВД удалось выйти на след автоугонщика. 48-летний подозреваемый был задержан в Беловодском. Там же был обнаружен и один из ранее угнанных автомобилей. Вторую машину преступник успел продать.

Фото пресс-службы Октябрьского РУВД Бишкека. Задержанный

При личном досмотре у подозреваемого найден и изъят универсальный ключ, с помощью которого он вскрывал замки автомобилей.