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Происшествия

В Беловодском задержан автоугонщик, специализировавшийся на краже «Фитов»

В Беловодском сотрудники милиции задержали автоугонщика, специализировавшегося на краже машин марки Honda Fit. Злоумышленник угнал два автомобиля, один из которых успел продать. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского РУВД Бишкека.

«Первый автоугон произошел в ночь с 18 на 19 января в 10-м микрорайоне столицы. Второй — 21 января в 4-м микрорайоне. В обоих случаях машины были вскрыты путем подбора ключа», — сообщили в милиции.

Оперативникам Октябрьского РУВД удалось выйти на след автоугонщика. 48-летний подозреваемый был задержан в Беловодском. Там же был обнаружен и один из ранее угнанных автомобилей. Вторую машину преступник успел продать.

пресс-службы Октябрьского РУВД Бишкека
Фото пресс-службы Октябрьского РУВД Бишкека. Задержанный

При личном досмотре у подозреваемого найден и изъят универсальный ключ, с помощью которого он вскрывал замки автомобилей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182763/
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