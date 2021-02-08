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Происшествия

Задержан старший следователь по особо важным делам РОВД Московского района

АКС ГКНБ за вымогательство задержан старший следователь по особо важным делам РОВД Московского района. Об этом сообщает пресс-центр госкомитета.

«7 февраля в рамках материала досудебного производства, зарегистрированного по факту вымогательства, совместно с СВР МВД в Чуйской области при получении взятки с поличным задержан старший следователь по особо важным делам РОВД Московского района Ж.Э.А.», — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что задержанный вымогал деньги у гражданина за вынесение отказного постановления по досудебному производству.

В результате обыска служебного кабинета милиционера обнаружена часть денег, полученных в качестве взятки. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182621/
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