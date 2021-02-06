Подкинул коноплю бишкекчанке. Подозреваемого в хранении наркотиков задержали

В Бишкеке задержали подозреваемого в хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

Фото УПСМ. В Бишкеке задержали подозреваемого в хранении наркотиков

По ее данным, вчера в милицию обратилась 25-летняя жительница Бишкека и рассказала, что на пересечении улиц Элебесова и Витебской неизвестный мужчина подкинул ей вещество с запахом конопли (положил в карман). У заявителя обнаружили чуть больше 18 граммов наркотика.

Сотрудники УПСМ задержали 30-летнего подозреваемого и доставили в УВД Свердловского района столицы. Факт зарегистрировали в ЕРПП.