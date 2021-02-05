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Происшествия

В Москве задержан мужчина, ударивший ножом 24-летнюю кыргызстанку

В Москве задержан подозреваемый в нападении на гражданку Кыргызстана, он ударил 24-летнюю девушку ножом. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Отмечается, что его розыск осуществлялся сотрудниками полиции УМВД России по Красногорску совместно с представительством МВД Кыргызстана.

«Задержанным оказался 23-летний И.Р., гражданин Кыргызской Республики. Он доставлен в отдел полиции Павшино УМВД России по Красногорску. Он сознался в совершении преступления и дал признательные показания, мотивом совершения преступления стала ревность», — сообщили в министерстве.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД. Задержанный

Напомним, что нападение на 24-летнюю кыргызстанку было совершено 2 февраля в 15.28 в Красногорске на улице Павшинский бульвар. Девушку госпитализировали с диагнозом колото-резаное ранение передней брюшной стенки. Врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Позже в Сети появился снимок, сделанный очевидцами после нападения.

из интернета
Фото из интернета. Пострадавшая
По факту случившегося СУ УМВД России возбудило уголовное дело по статье 111 части 2 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) УК РФ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182463/
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