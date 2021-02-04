Гражданину Кыргызстана грозит до двух лет тюрьмы в России за взятку таможеннику

В Саратовской области водитель из Кыргызстана пытался ускорить проверку на таможне с помощью взятки. Об этом сообщает сайт news.sarbc.ru.

По его данным, в августе 2020 года сотрудники Саратовской таможни остановили грузовой тягач Volvo с полуприцепом. Водитель решил ускорить процедуру осмотра автомобиля и проверку документов на груз — свежий чеснок. Он попытался дать таможенному инспектору 15 тысяч рублей, положив их в папку с документами.

Инспектор отказался взять деньги. Уголовное дело о взятке направлено в суд.

По информации издания, за совершенное преступление дальнобойщику грозит до двух лет лишения свободы со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки.