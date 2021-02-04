Три машины за месяц. В Бишкеке задержали серийного угонщика

Милиционеры задержали ранее судимого 31-летнего мужчину, который за месяц угнал три автомашины. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 11 декабря 2020 года в милицию обратился гражданин Ж.У. Он рассказал, что припарковал возле одного из домов по улице Торокула Айтматова машину «Фольксваген Гольф». Ее угнали.

«С аналогичным заявлением 19 декабря обратился гражданин Ж.Б. Он заявил, что на улице Кольбаева похитили автомашину «Хонда Одиссей». Третий похожий случай произошел 23 декабря 2020-го. Гражданин М.Б. сообщил, что его автомашину угнали в микрорайоне «Аламедин-1», — сообщает ГУВД.

Данные факты зарегистрированы в ЕРПП и начаты досудебные производства по статье 206 «Угон автомототранспортных средств» УК КР.

Вскоре на территории города задержан ранее судимый К.К., 1990 года рождения. Он доставлен в следственную службу и водворен в ИВС. Угнанные авто возвращены владельцам.

Следственные действия продолжаются. Устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным фактам.

Фото ГУВД Бишкека. Ранее судимый мужчина за месяц угнал три авто

В ГУВД призывают граждан, пострадавших от злоумышленника или тех, кто владеет какой-либо информацией, сообщать по следующим номерам телефонов: 0550102609, 0707272744, в дежурную часть УВД Свердловского района 0312432815 и 102.