Патрульные спасли парня от самоубийства. Успели вытащить из петли

В Бишкеке экипаж патрульной милиции спас молодого человека, пытавшегося покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

«2 января в 03.50 в службу «102» поступил вызов, что в одном из домов на улице Салтыкова-Щедрина молодой человек пытается повеситься. На место происшествия незамедлительно выехал ближайший экипаж патрульной милиции. Во дворе частного дома под навесом обнаружен повешенным молодой человек. Патрульные сразу же вытащили его из петли и оказали первую медицинскую помощь, после чего врачи скорой помощи доставили в больницу. Личность парня установлена. Ему 25 лет», — сообщили в милиции.

В причинах, подтолкнувших молодого человека свести счеты с жизнью, теперь разбирается следствие. По факту доведения до самоубийства возбуждено уголовное дело.