Мужчина пытался провезти из города Ош в Чуйскую область героин

В Чуйской области в багаже автомашины, следовавшей из Оша, обнаружен героин. Об этом сообщила пресс-служба СБНОН МВД КР.

По ее данным, 26 января установлено, что из южной столицы направляется минивэн Honda Stepwgn, в салоне которого находятся наркотики.

По предварительным данным, неизвестными передан подозрительный багаж для доставки в одно из сел Сокулукского района.

В момент передачи багажа проведено задержание. Забирать груз пришел ранее судимый, состоящий на оперативном учете МВД как член одной из ОПГ 32-летний А.А. Среди одежды обнаружен и изъят целлофановый пакет с 15 граммами героина.

Фото СБНОН МВД КР. Героин

Подозреваемый задержан. В настоящее время продолжается досудебное расследование, устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.