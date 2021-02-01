В Иссык-Кульской области за мошенничество задержали члена ОПГ. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

Фото УВД региона. В Иссык-Кульской области за мошенничество задержали члена ОПГ

По ее данным, в сентябре 2020 года в милицию обратился 36-летний мужчина и рассказал, что весной парень по имени Замир продал ему автомашину Mercedes. Позже выяснилось, что авто находится в розыске.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. 24-летнего подозреваемого задержали и водворили в ИВС. Он состоит на учете МВД как член ОПГ. Ведется следствие.