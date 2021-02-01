09:48
USD 84.80
EUR 102.72
RUB 1.11
Происшествия

В Иссык-Кульской области за мошенничество задержали члена ОПГ

В Иссык-Кульской области за мошенничество задержали члена ОПГ. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

УВД региона
Фото УВД региона. В Иссык-Кульской области за мошенничество задержали члена ОПГ

По ее данным, в сентябре 2020 года в милицию обратился 36-летний мужчина и рассказал, что весной парень по имени Замир продал ему автомашину Mercedes. Позже выяснилось, что авто находится в розыске.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. 24-летнего подозреваемого задержали и водворили в ИВС. Он состоит на учете МВД как член ОПГ. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181789/
просмотров: 142
Версия для печати
Материалы по теме
ГСБЭП задержала родственников депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева
В Бишкеке за мошенничество задержан директор одной из строительных фирм
Осужденный за мошенничество чиновник аппарата правительства уволился
За кражу телефона попала в ИВС. Подозреваемую в мошенничестве задержали
Владельца кафе Nova в Бишкеке задержали по подозрению в мошенничестве
За особо крупное мошенничество особо мягкая санкция
Подозреваемого в мошенничестве могут отпустить под домашний арест
Продавал машины без ведома их хозяев. Милиция задержала мошенника
Стало известно имя кандидата в президенты, чью жену обвиняют в мошенничестве
Выборы президента. ГКНБ обвиняет в мошенничестве жену одного из кандидатов
Популярные новости
Супругу Абдиля Сегизбаева задержали. Она выходила на&nbsp;митинг к&nbsp;филармонии Супругу Абдиля Сегизбаева задержали. Она выходила на митинг к филармонии
В&nbsp;Бишкеке задержан бывший президент ЗАО &laquo;Компания Манас Менеджмент&raquo; В Бишкеке задержан бывший президент ЗАО «Компания Манас Менеджмент»
Камчыбек Жолдошбаев стукнул два автомобиля. В&nbsp;УПСМ сообщили подробности ДТП Камчыбек Жолдошбаев стукнул два автомобиля. В УПСМ сообщили подробности ДТП
ГСБЭП задержала родственников депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева ГСБЭП задержала родственников депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева
Бизнес
МВФ прогнозирует 11,5 процента роста экономики Индии в&nbsp;2021 году МВФ прогнозирует 11,5 процента роста экономики Индии в 2021 году
Сто лет кыргызскому футболу исполняется в&nbsp;2021 году Сто лет кыргызскому футболу исполняется в 2021 году
Порт Чабахар в&nbsp;Иране&nbsp;&mdash; возможность выхода на&nbsp;новый рынок для Кыргызстана Порт Чабахар в Иране — возможность выхода на новый рынок для Кыргызстана
Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение &laquo;ЭЛКАРТ Мобайл&raquo; Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение «ЭЛКАРТ Мобайл»
1 февраля, понедельник
09:44
В Кыргызстане выявили 59 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 84 588 В Кыргызстане выявили 59 случаев COVID-19 и пневмонии....
09:42
В Иссык-Кульской области за мошенничество задержали члена ОПГ
09:37
Турецкий фонд «Маариф» откроет первую школу в Бишкеке
09:17
В Бишкеке задержали водителя Honda с подложными номерами
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается повышенным
31 января, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 февраля: днем дождь со снегом
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень снова поднялся во всех районах
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, кинопремьеры и концерт