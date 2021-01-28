Камчыбек Жолдошбаев стукнул два автомобиля. В УПСМ сообщили подробности ДТП

Машина депутата Жогорку Кенеша Камчыбека Жолдошбаева столкнулась с такси. Об этом 24.kg рассказал очевидец.

По его словам, машина Lexus 570, в которой сидел парламентарий, столкнулась с такси, которое выезжало со двора. Инцидент произошел на улице Чокморова.

«Все произошло на отрезке улиц Калыка Акиева и Уметалиева. Lexus 570 двигался по улице Чокморова, а таксист выезжал со двора. Первая машина, видимо, не успела притормозить и стукнула вторую. Скорее всего, причиной аварии стал гололед, там, действительно, скользко было», — сказал он.

В управлении Патрульной службы милиции подтвердили информацию о ДТП. По его данным, 30-летний водитель автомашины марки Lexus 570, двигаясь по улице Чокморова в восточном направлении, столкнулся с автомашиной Mercedes, а затем с припаркованной на обочине автомашиной Honda Accord.

«После аварии Lexus 570 уехал с места происшествия. Однако через некоторое время вернулся и сообщил о ДТП в службу «102». Автомашины участников аварии водворили на специализированную стоянку. Все собранные материалы передали в следственную службу ГУВД Бишкека для дальнейшего расследования», — сообщили в УПСМ.

В интернете распространяют видео с участием депутата Жогорку Кенеша Камчыбека Жолдошбаева. На кадрах видно, как он, сидя в машине, показывает депутатское удостоверение, а затем фигу. После Камчыбек Жолдошбаев начинает материться и уезжает.