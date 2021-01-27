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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Задержание Мухаммедкалыя Абылгазиева. В ГКНБ рассказали, в чем его обвиняют

Мухаммедкалый Абылгазиев водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Установлено, что будучи премьер-министром Абылгазиев подписал постановление, по которому ЗАО «Кумтор голд компани» дополнительно были предоставлены территории для проведения геологоразведки и добычи золота. Общая площадь рудника увеличилась более чем в два раза и составила 26,3 тысячи гектаров, включая несколько ледников и заповедную территорию.

«Ранее действовало постановление правительства, которое устанавливало запрет на расширение площади рудника в целях сохранения уникальных природных комплексов, биологического, ландшафтного разнообразия и видов растительного, животного мира, занесенных в Красную книгу. Разработка этих территорий приведет к тяжелым экологическим последствиям для животного и растительного мира биосферной зоны Иссык-Куля, может нарушить гидроэнергетическую систему страны», — сообщили в ГКНБ.

Кроме этого, Мухаммедкалый Абылгазиев, работая на госслужбе, неправомерно увеличил свои активы, в несколько раз превышающие его официальные доходы. Для их легализации покупал дорогостоящие машины и недвижимость на территории Бишкека, Чуйской и Иссык-Кульской областей, а также осуществлял финансовые вложения в сферу строительства многоквартирных элитных домов.

«Все эти активы оформлялись на подставных лиц», — сообщили в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181284/
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