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Происшествия

Выявлены коррупционные схемы в незаконном строительстве жилых домов в Бишкеке

Сотрудниками АКС ГКНБ выявлены факты строительства в Бишкеке многоквартирных жилых домов без соответствующей градостроительной и разрешительной документации. Об этом сообщает пресс-центр ведомства. В настоящее время ведется досудебное производство.

«Установлено, что одна из крупных строительных компаний на протяжении длительного времени незаконно осуществляет строительную деятельность, пользуясь покровительством группы должностных лиц профильных государственных органов, ответственных за контроль и выдачу разрешений, а также надзор за ходом строительства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объекты были незаконно подключены к инженерным сетям.

«Подобные действия со стороны ответственных должностных лиц и застройщиков создают высокие риски возникновения техногенной катастрофы. Тем самым они подвергают риску жизни и здоровье будущих жильцов, а также жильцов близлежащих домов. Другим негативным элементом является усугубление экологической ситуации в Бишкеке», — отмечают в ГКНБ.

По версии следствия, несогласованное расположение многоэтажных зданий без учета аэрационного режима в жилой зоне провоцирует усиление загазованности и запыленности воздуха.

Уточняется, что здания, построенные с нарушением норм и требований, подлежат обязательному сносу за счет застройщика, без выплаты каких-либо компенсаций, что наносит ущерб интересам добросовестных покупателей недвижимости.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181080/
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