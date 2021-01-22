Цифра дня. 222 тысячи обращений от граждан поступило в милицию в 2020 году

222 тысячи 206 сообщений о преступлениях, проступках и иных нарушениях зарегистрировано дежурными частями милиции по всему Кыргызстану в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«За 12 месяцев следственно-оперативные группы 150 тысяч 566 раз выезжали на места происшествий. Из них почти 124 тысячи выездов были совершены по фактам преступлений и проступков, 23 тысячи — в медицинские учреждения при получении сообщений о травмах криминального характера, 3 тысячи вызовов оказались ложными», — сообщили в министерстве.

Фото пресс-службы МВД

Отмечается, что по горячим следам удалось задержать 1 тысячу 992 подозреваемых. Дежурными центра оперативного реагирования МВД за год обработано 12 тысяч 426 телефонных звонков. Из них: 5 тысяч — криминогенного характера, 3 тысячи — общественно-политического и 4 тысячи — информационно-справочного.