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Происшествия

В Бишкеке задержан криминальный авторитет по прозвищу Карышкыр

В Бишкеке задержан криминальный авторитет Мурсалым Умырзаков. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что задержание производили сотрудники ГКНБ.

В пресс-центре ведомства не комментируют задержание кримавторитета.

Отметим, что Мурсалым Умырзаков известен в криминальных кругах по прозвищу Карышкыр.

Напомним, Мурсалым Умырзаков был осужден в 2010 году за кражу. Нарынский горсуд в декабре 2012 года освободил его условно-досрочно с оставшимся сроком 1 год 5 месяцев.

В мае 2013 года Умырзаков скрылся и был объявлен в розыск. В ноябре того же года его задержали в России и доставили в Бишкек для дальнейшего отбывания срока наказания. С учетом неотбытого срока в период нахождения в розыске Умырзаков переведен в учреждение № 24 в городе Нарыне. В 2015 году его задержали в Москве и доставили в Бишкек.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180529/
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