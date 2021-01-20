В Бишкеке задержан криминальный авторитет по прозвищу Карышкыр

В Бишкеке задержан криминальный авторитет Мурсалым Умырзаков. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что задержание производили сотрудники ГКНБ.

В пресс-центре ведомства не комментируют задержание кримавторитета.

Отметим, что Мурсалым Умырзаков известен в криминальных кругах по прозвищу Карышкыр.

Напомним, Мурсалым Умырзаков был осужден в 2010 году за кражу. Нарынский горсуд в декабре 2012 года освободил его условно-досрочно с оставшимся сроком 1 год 5 месяцев.

В мае 2013 года Умырзаков скрылся и был объявлен в розыск. В ноябре того же года его задержали в России и доставили в Бишкек для дальнейшего отбывания срока наказания. С учетом неотбытого срока в период нахождения в розыске Умырзаков переведен в учреждение № 24 в городе Нарыне. В 2015 году его задержали в Москве и доставили в Бишкек.