Бывшего главного ветеринара страны Калысбека Жумаканова вновь задержали

Сотрудники ГКНБ вновь задержали бывшего директора Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбека Жумаканова. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Отмечается, что чиновник уже задерживался спецслужбами в ноябре 2020 года. Однако по состоянию его здоровья решением Бишкекского городского суда мера пресечения была изменена на домашний арест.

«Установлено, что под руководством директора госинспекции в период с 2017 по 2020 год были заключены заведомо невыгодные для государства контракты на поставку ветеринарных препаратов на общую сумму 90 миллионов сомов. Кроме того, выявлены факты незаконного назначения на вакантные руководящие должности лиц, не отвечающих квалификационным требованиям и без проведения обязательного конкурса», — сообщили подробности в ГКНБ.

Фото 24.kg. Калысбек Жумаканов

Следствием, помимо прочего, установлены и факты систематических денежных поборов с работников ведомства при выдаче премий на сумму более 600 тысяч сомов. В рамках расследования новых фактов Калысбек Жумаканов задержан повторно и водворен в СИЗО ГКНБ.