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Происшествия

Более 30 миллионов сомов ущерба нанесло госбюджету руководство ОАО «Ошэлектро»

ОАО «Ошэлектро» нанесло ущерб государственному бюджету на сумму более 30 миллионов сомов. Об этом сообщила пресс-служба Финполиции.

По ее данным, управление ГСБЭП по Ошу начало досудебное производство по факту злоупотребления должностными полномочиями в отношении руководства энергокомпании.

«Ответственные лица ОАО «Ошэлектро», не согласовав с Фондом по управлению госимуществом, продали административное здание площадью 619,66 квадратных метра. Выяснилось, что они продали участок бывшего здания продажи энергии за 8 миллионов сомов (примерная сумма — $100 тысяч)», — говорится в сообщении.

В результате незаконных действий руководства вышеуказанной компании государственному бюджету нанесен ущерб в 30 миллионов сомов.

На сегодня ГСБЭП проводит работу по привлечению к ответственности должностных лиц ОАО «Ошэлектро», а также по возмещению ущерба.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180394/
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