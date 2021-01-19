Более 30 миллионов сомов ущерба нанесло госбюджету руководство ОАО «Ошэлектро»

ОАО «Ошэлектро» нанесло ущерб государственному бюджету на сумму более 30 миллионов сомов. Об этом сообщила пресс-служба Финполиции.

По ее данным, управление ГСБЭП по Ошу начало досудебное производство по факту злоупотребления должностными полномочиями в отношении руководства энергокомпании.

«Ответственные лица ОАО «Ошэлектро», не согласовав с Фондом по управлению госимуществом, продали административное здание площадью 619,66 квадратных метра. Выяснилось, что они продали участок бывшего здания продажи энергии за 8 миллионов сомов (примерная сумма — $100 тысяч)», — говорится в сообщении.

В результате незаконных действий руководства вышеуказанной компании государственному бюджету нанесен ущерб в 30 миллионов сомов.

На сегодня ГСБЭП проводит работу по привлечению к ответственности должностных лиц ОАО «Ошэлектро», а также по возмещению ущерба.