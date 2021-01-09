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Происшествия
Сюжет: Семейное насилие

Депутат Жанар Акаев избил свою жену. Она написала заявление в милицию

Депутат Жанар Акаев избил свою супругу. Она написала заявление в милицию. Информацию 24.kg подтвердили в Ленинском РОВД Бишкека.

Как пояснили в ведомстве, 8 января примерно в 13.30 в службу «102» ГУВД Бишкека поступил вызов о семейном насилии в доме, расположенном по улице Турусбекова.

На место происшествия выехал экипаж столичной Патрульной службы милиции, где по приезде гражданка К.Ж. обратилась за помощью к сотрудникам милиции, указав, что ее дома избил супруг.

После чего гражданка К.Ж. обратилась с письменным заявлением в УВД Ленинского района с просьбой принять меры в отношении своего мужа депутата парламента Жанара Акаева. Она рассказала, что в ходе ссоры супруг, выражаясь нецензурными словами, ударил ее в область шеи и несколько раз пнул по ногам, во время конфликта у заявительницы сломался ноготь и пошла кровь.

Уточняется, что по статье «Насилие в семье» Кодекса о проступках началось досудебное производство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/179242/
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