Депутат Жанар Акаев избил свою жену. Она написала заявление в милицию

Депутат Жанар Акаев избил свою супругу. Она написала заявление в милицию. Информацию 24.kg подтвердили в Ленинском РОВД Бишкека.

Как пояснили в ведомстве, 8 января примерно в 13.30 в службу «102» ГУВД Бишкека поступил вызов о семейном насилии в доме, расположенном по улице Турусбекова.

На место происшествия выехал экипаж столичной Патрульной службы милиции, где по приезде гражданка К.Ж. обратилась за помощью к сотрудникам милиции, указав, что ее дома избил супруг.

После чего гражданка К.Ж. обратилась с письменным заявлением в УВД Ленинского района с просьбой принять меры в отношении своего мужа депутата парламента Жанара Акаева. Она рассказала, что в ходе ссоры супруг, выражаясь нецензурными словами, ударил ее в область шеи и несколько раз пнул по ногам, во время конфликта у заявительницы сломался ноготь и пошла кровь.

Уточняется, что по статье «Насилие в семье» Кодекса о проступках началось досудебное производство.