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Происшествия

В Бишкеке замерз пожилой мужчина. Он стал жертвой равнодушия

Пропавший 5 января 75-летний житель Бишкека Куват Айдаров найден мертвым. Информацию об этом 24.kg подтвердила координатор добровольного отряда спасателей Катерина Клевакова.

«Жертва равнодушия. С момента пропажи несколько человек видели дедушку Кувата и говорили с ним. Но дефект речи из-за болезни сыграл свою роль. Прохожие решили, что человек пьян. Не помогли. Не обогрели. Не вызвали ни скорой помощи, ни милиции. Замерз. Соболезнуем семье», — сказала она.

добровольного отряда спасателей
Фото добровольного отряда спасателей

Страдающий потерей памяти пожилой человек 5 января примерно в 17.30 вышел из дома, расположенного в Бишкеке в районе Западного автовокзала, и пропал без вести. Его поисками занимались волонтеры и милиция.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/179140/
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