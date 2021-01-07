В Бишкеке замерз пожилой мужчина. Он стал жертвой равнодушия

Пропавший 5 января 75-летний житель Бишкека Куват Айдаров найден мертвым. Информацию об этом 24.kg подтвердила координатор добровольного отряда спасателей Катерина Клевакова.

«Жертва равнодушия. С момента пропажи несколько человек видели дедушку Кувата и говорили с ним. Но дефект речи из-за болезни сыграл свою роль. Прохожие решили, что человек пьян. Не помогли. Не обогрели. Не вызвали ни скорой помощи, ни милиции. Замерз. Соболезнуем семье», — сказала она.

Фото добровольного отряда спасателей

Страдающий потерей памяти пожилой человек 5 января примерно в 17.30 вышел из дома, расположенного в Бишкеке в районе Западного автовокзала, и пропал без вести. Его поисками занимались волонтеры и милиция.