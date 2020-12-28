В Бишкеке с наркотиками задержан 25-летний гражданин Индии

В Бишкеке задержан 25-летний гражданин Индии, при обыске у которого найдены 6,3 грамма марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.

«22 декабря в милицию поступило сообщение о том, что в одном из дворов многоэтажного дома в микрорайонах неизвестный мужчина в возрасте 20-25 лет употребляет наркотические средства и ведет себя неадекватно. На место выехала следственно-оперативная группа», — сообщили в ведомстве.

Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного изготовления наркотических средств без цели сбыта.