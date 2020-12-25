В Узгене за вымогательство взятки задержана адвокат

В Узгенском районе АКС ГКНБ задержала адвоката. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что ранее госкомитет начал досудебное производство по статье «Вымогательство взятки» УК КР.

«Адвокат поймана с поличным при получении части из требуемых денежных средств на сумму 40 тысяч сомов. Установлено, что адвокат А.К. вымогала 120 тысяч сомов для последующей передачи судье Узгенского районного суда за положительное решение вопроса о гражданском деле в отношении имущественного спора. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению причастности судьи. Ведется следствие», — рассказали в ГКНБ.