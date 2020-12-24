Суицид солдата Внутренних войск. Стали известны подробности дела

Повреждений на теле покончившего с собой солдата Внутренних войск, по предварительным данным, не обнаружено. Об этом 24.kg сообщила председатель Комитета солдатских матерей Уулкан Байгубатова.

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По ее словам, сейчас Военная прокуратура Бишкекского гарнизона расследует инцидент, назначены экспертизы.

«Известно, что солдат повесился на шнурках. В день происшествия тело молодого человека увезли в морг, никаких видимых телесных повреждений не было. На месте осмотр проводили прокуроры, а также сотрудники Национального центра по предупреждению пыток. Парень за сутки до происшествия приходил домой. Когда солдата обнаружили повешенным, рядом с ним не было никакой предсмертной записки. Родители отказались от вскрытия тела», — сказала Уулкан Байгубатова.

У солдата была положительная характеристика, неуставных взаимоотношений с сослуживцами не было. Его уважали как старшего по возрасту.

Напомним, что солдат Внутренних войск МВД повесился в своей войсковой части 21 декабря. Военная прокуратура Бишкекского гарнизона зарегистрировала этот факт в ЕРПП и проводит расследование.