Суицид солдата Внутренних войск. Стали известны подробности дела

Повреждений на теле покончившего с собой солдата Внутренних войск, по предварительным данным, не обнаружено. Об этом 24.kg сообщила председатель Комитета солдатских матерей Уулкан Байгубатова.
По ее словам, сейчас Военная прокуратура Бишкекского гарнизона расследует инцидент, назначены экспертизы.
«Известно, что солдат повесился на шнурках. В день происшествия тело молодого человека увезли в морг, никаких видимых телесных повреждений не было. На месте осмотр проводили прокуроры, а также сотрудники Национального центра по предупреждению пыток. Парень за сутки до происшествия приходил домой. Когда солдата обнаружили повешенным, рядом с ним не было никакой предсмертной записки. Родители отказались от вскрытия тела», — сказала Уулкан Байгубатова.
У солдата была положительная характеристика, неуставных взаимоотношений с сослуживцами не было. Его уважали как старшего по возрасту.
Напомним, что солдат Внутренних войск МВД повесился в своей войсковой части 21 декабря. Военная прокуратура Бишкекского гарнизона зарегистрировала этот факт в ЕРПП и проводит расследование.