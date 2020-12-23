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По факту попытки изнасилования 19-летней начали досудебное производство

По факту избиения и попытки изнасилования 19-летней жительницы Жайылского района начато досудебное производство. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

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По ее данным, девушка по сей день не обратилась в органы внутренних дел.

«21 декабря в 2.24 в органы внутренних дел Жайылского района поступило сообщение из территориальной больницы о том, что туда привезли 19-летнюю К.Н. Следственно-оперативная группа выехала. Пострадавшая рассказала, что получила травмы из-за падения на скользкой дороге. При этом девушка написала заявление, что претензий ни к кому не имеет, и просила прекратить разбирательство по факту», — проинформировали в ведомстве.

Однако сегодня К.Н. допросили повторно, она указала факт нанесения телесных повреждений и попытки изнасилования малознакомым мужчиной в районе села Кум-Арык Панфиловского района. Назначены все необходимые экспертизы.

Ранее читательница 24.kg сообщала, что ее избил и пытался изнасиловать 19-летний парень.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177708/
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