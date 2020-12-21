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Происшествия

В Кочкоре от отравления угарным газом погибли трое детей и их мама

В Кочкорском районе погибли трое детей и их мама. Об этом 24.kg сообщили в УВД Нарынской области.

Уточняется, что 18 декабря примерно в 17.20 в милицию обратился житель села Тендик. Он заявил, что его сестра три дня не поднимала трубку. Когда родственники пришли навестить ее, выяснилось, что женщина и трое ее детей скончались.

«В настоящий момент назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, три девочки — 11, 9 и 7 лет, а также их мама погибли от отравления угарным газом», — добавили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177452/
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