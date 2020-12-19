Задержаны автоугонщики-подростки, орудовавшие в Бишкеке и Чуйской области

Оперативниками ОВД Аламединского района задержаны подозреваемые в совершении ряда автоугонов на территории Бишкека и Чуйской области. Одному 17, второму — 16 лет. Отмечается, что несовершеннолетние злоумышленники были пойманы при попытке продажи очередной угнанной машины. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«Ранее в органы внутренних дел Аламединского района гражданин Т.К обратился с заявлением о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые в ночь на 26 ноября текущего года, проникнув в его гараж в селе Октябрьское, угнали автомашину «Нексия», после чего скрылись в неизвестном направлении. В результате кропотливой работы оперативникам удалось выйти на след злоумышленников. Подростков поймали с поличным при продаже угнанной автомашины на одном из авторынков Бишкека», — говорится в сообщении.

В милиции отмечают, что в декабре одним из пользователей социальных сетей была опубликована информация о неизвестных, которые в Бишкеке угнали его автомашину. Воров зафиксировали камеры «Безопасного города». По этим снимкам удалось установить причастность задержанных к этому преступлению. По версии следствия, установленные факты далеко не все, что успели сделать подростки. Пострадавших от их действий гораздо больше.