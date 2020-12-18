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Происшествия

На объездной трассе близ Канта произошла авария. Пострадали три человека

На объездной произошла авария, в результате которой пострадали три человека. Видео ДТП опубликовали на Telegram-канале «Короче».

В УОБДД Чуйской области 24.kg подтвердили эту информацию.

«Авария произошла сегодня. По предварительным данным, столкнулись Stepwgn и Honda. Одна из них выехала с заправки, водитель не уступил дорогу машине, которая ехала в ту же сторону. Три человека обратились в больницу с различными травмами. Материалы дела направлены в следственную службу Иссык-Атинского РОВД», — сказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177245/
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