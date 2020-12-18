Угрозы членам штаба Адахана Мадумарова. Начато досудебное производство

По заявлениям кандидата в президенты страны Адахана Мадумарова о поступающих угрозах начали досудебное производство. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

Накануне Адахан Мадумаров в эфире ОТРК сказал, что ему препятствуют агитировать в Иссык-Кульской области и угрожают его сторонникам.

«Ранее из штаба или же от сторонников кандидата в президенты Адахана Мадумарова в территориальные государственные администрации и правоохранительные органы уведомлений об обеспечении порядка в период агитации не поступало. Не было также письменных заявлений, что в адрес членов его штаба в Иссык-Кульской области поступают угрозы от неизвестных», — проинформировали в ведомстве.

В УВД подчеркнули, что по его высказываниям факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство.