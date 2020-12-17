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Происшествия

В Бишкеке избили и ограбили иностранца. Милиция возбудила уголовное дело

В Бишкеке напали на иностранца. Об этом пользователь Эльдар Шабданбеков написал в Facebook.

В публикации отмечается, что ЧП произошло вчера. У гражданина Пакистана Асифа Гюля украли телефон, $600, 500 сомов, 20 тысяч пакистанских и 100 кувейтских динар. По данным пользователя, иностранца также избили.

из социальных сетей
Фото из социальных сетей. Иностранец, ограбленный в Бишкеке

В УВД Первомайского района 24.kg подтвердили информацию. Милиция зарегистрировала факт в ЕРПП по статье «Грабеж».

«ЧП произошло на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Кулиева. У мужчины украли сумку, внутри которой находились деньги, мобильный телефон, паспорт и банковские карты. В настоящее время ведутся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых лиц», — прокомментировали в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177084/
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