В Кара-Суйском районе Ошской области в ДТП погиб мужчина

В Кара-Суйском районе Ошской области в ДТП погиб молодой мужчина, еще двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, 14 декабря примерно в 7.50 на 647-м километре автодороги Бишкек — Ош (село Кара-Добо) водитель машины Hyundai Avante не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.

В результате аварии погиб 26-летний мужчина, еще двое, 1980 и 1985 годов рождения, пострадали.

Сотрудники милиции до прибытия спасателей МЧС вытащили пострадавших и погибшего из машины и доставили в Ошскую областную больницу.