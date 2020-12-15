11:01
USD 83.24
EUR 101.08
RUB 1.14
Происшествия

В Кара-Суйском районе Ошской области в ДТП погиб мужчина

В Кара-Суйском районе Ошской области в ДТП погиб молодой мужчина, еще двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, 14 декабря примерно в 7.50 на 647-м километре автодороги Бишкек — Ош (село Кара-Добо) водитель машины Hyundai Avante не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.

В результате аварии погиб 26-летний мужчина, еще двое, 1980 и 1985 годов рождения, пострадали.

Сотрудники милиции до прибытия спасателей МЧС вытащили пострадавших и погибшего из машины и доставили в Ошскую областную больницу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/176685/
просмотров: 239
Версия для печати
Материалы по теме
В Джалал-Абаде машина «Жигули» упала в реку. Водитель погиб
На объездной трассе близ Токмака столкнулись пассажирский бусик и КамАЗ
Количество ДТП с участием велосипедистов резко увеличилось
Водителя, скрывшегося с места ДТП, задержали
Кыргызстанец насмерть сбил пенсионерку в Питере. Его водворили в ИВС
В Чуйской области «Мерседес-Бенц» врезался в дерево. Два человека пострадали
В Бишкеке водитель Honda сбил пешехода. Его задержали
В Баткенской области перевернулся Hyundai. У погибшего водителя нашли наркотики
В Баткене машина перевернулась и упала в арык. Водитель скончался
В Новопавловке столкнулись Mitsubishi и Nissan. Погиб один человек
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке мужчина изнасиловал и&nbsp;убил свою двоюродную сестру В Бишкеке мужчина изнасиловал и убил свою двоюродную сестру
В&nbsp;Бишкеке 35-летний мужчина провалился в&nbsp;уличный туалет В Бишкеке 35-летний мужчина провалился в уличный туалет
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;шинном центре произошла драка. Участников вызвали в&nbsp;милицию В Бишкеке в шинном центре произошла драка. Участников вызвали в милицию
В&nbsp;Оше задержали крупную партию контрабанды. Груз завезли из&nbsp;Узбекистана В Оше задержали крупную партию контрабанды. Груз завезли из Узбекистана
Бизнес
Успейте получить кредитную карту под 22&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Успейте получить кредитную карту под 22 процента от «Бакай Банка»
Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза
Купите авто в&nbsp;кредит от &laquo;‎Бакай Банка&raquo; и&nbsp;выиграйте BMW 750&nbsp;Li Купите авто в кредит от «‎Бакай Банка» и выиграйте BMW 750 Li
Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и&nbsp;печати на&nbsp;тканях Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и печати на тканях
15 декабря, вторник
10:55
Бишкекские власти не могут начать строительство нового корпуса школы № 6 Бишкекские власти не могут начать строительство нового...
10:50
Пытался проткнуть шины авто ножом и напасть на таксиста. Подозреваемый задержан
10:48
Топ-10 марок автомобилей в Кыргызстане представила ГРС
10:44
В Баткене легковая машина упала в канал
10:40
Выборы президента. В Кыргызстане 3 миллиона 552 тысячи 582 избирателя