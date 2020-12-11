Водителя, скрывшегося с места ДТП, задержали

Милиционеры задержали водителя, скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ.

По ее информации, в ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность водителя автомашины «Тойота-Витс», скрывшегося с места аварии. Сорокалетнего мужчину задержали и доставили в следственную службу ГУВД столицы.

«Авария произошла 24 ноября. Примерно в 19.10 на пересечении улиц Чингиза Айтматова и Айни водитель совершил наезд и скрылся в неизвестном направлении. В результате ДТП пострадал один человек. Его доставили в больницу. Факт зарегистрирован в ЕРПП», — сказали в УПСМ.