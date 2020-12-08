В Кара-Балте неизвестные побили сотрудников милиции. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что милиционеры в составе оперативной группы выезжали на вызов в местный караоке-клуб, где происходила драка. Когда правоохранители прибыли и стали разбираться в ситуации, неизвестные побили их.

В ГУВД Чуйской области подтвердили эту информацию. По данным ведомства, по приезде милиции молодые люди все еще дрались между собой. При попытке успокоить их, неизвестные напали на правоохранителей. Телесные повреждения получили два сотрудника милиции.

«Так как неизвестные продолжали драку, одним из сотрудников милиции был произведен предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР. По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний И.Ш. Решением суда он взят под стражу. По предварительной версии, преступление совершено на почве пьяной ссоры между двумя мужчинами», — сообщили редакции.