Избиение следователя в Канте. Троих подозреваемых задержали

Задержаны парни, избившие сотрудника милиции в Канте. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 14 апреля примерно в 4.00 лица азиатской внешности 30-35 лет на пересечении улиц Гагарина и Зубкова в городе Канте возле магазина «Маркет-24» из хулиганских побуждений беспричинно нанесли телесные повреждения гражданину К.Р., 1991 года рождения. Он госпитализирован в Национальный госпиталь в отделение челюстно-лицевой хирургии с открытым переломом нижней челюсти.

Возбуждено уголовное дело по статье 280 «Хулиганство» УК КР. Назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы. Установлено, что потерпевший гражданин К.Р. является следователем следственной службы ОВД Иссык-Атинского района.

Сотрудники милиции установили личности подозреваемых лиц, ими оказались граждане Д.А., 1989 года рождения, И.Т., 1991 года рождения, Э.У., 1989 года рождения. Они задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Следствие продолжается.

Напомним, ранее в пресс-службе УВД Чуйской области сообщили 24.kg, что в Канте избили милиционера, сломали ему челюсть. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.