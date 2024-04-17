11:42
USD 89.11
EUR 94.62
RUB 0.95
Происшествия
Сюжет: Милицейские ЧП

Избиение следователя в Канте. Троих подозреваемых задержали

Задержаны парни, избившие сотрудника милиции в Канте. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 14 апреля примерно в 4.00 лица азиатской внешности 30-35 лет на пересечении улиц Гагарина и Зубкова в городе Канте возле магазина «Маркет-24» из хулиганских побуждений беспричинно нанесли телесные повреждения гражданину К.Р., 1991 года рождения. Он госпитализирован в Национальный госпиталь в отделение челюстно-лицевой хирургии с открытым переломом нижней челюсти.

Возбуждено уголовное дело по статье 280 «Хулиганство» УК КР. Назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы. Установлено, что потерпевший гражданин К.Р. является следователем следственной службы ОВД Иссык-Атинского района.

Сотрудники милиции установили личности подозреваемых лиц, ими оказались граждане Д.А., 1989 года рождения, И.Т., 1991 года рождения, Э.У., 1989 года рождения. Они задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Следствие продолжается.

Напомним, ранее в пресс-службе УВД Чуйской области сообщили 24.kg, что в Канте избили милиционера, сломали ему челюсть. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291748/
просмотров: 1131
Версия для печати
Материалы по теме
Избиение милиционера в Канте. Генеральный прокурор прокомментировал дело
Задержаны сотрудники «Бишкекасфальтсервиса». Мочились в яму и распивали алкоголь
В Канте избили следователя
По подозрению в вымогательстве взятки задержан сотрудник патрульной милиции
По подозрению в вымогательстве взятки задержан очередной следователь
В Аламединском районе задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью
Избили, держали взаперти: президент об инциденте с участием членов «Мекенчил»
В Бишкеке шестеро мужчин избили горожанина и держали взаперти
Издеваются и унижают. Махабат Тажибек кызы заявила о физическом насилии в СИЗО
Суицид в камере ИВС. Поста лишились начальник РОВД Сокулука и его заместитель
Популярные новости
Мигрантов из&nbsp;Пакистана и&nbsp;Бангладеш выдворили из&nbsp;Кыргызстана Мигрантов из Пакистана и Бангладеш выдворили из Кыргызстана
У&nbsp;бишкекчанина нашли афганский чарс стоимостью $4&nbsp;тысячи У бишкекчанина нашли афганский чарс стоимостью $4 тысячи
Задержан бывший начальник филиала Службы земельных ресурсов Задержан бывший начальник филиала Службы земельных ресурсов
Задержание вице-мэра Максатбека Сазыкулова. Стали известны подробности Задержание вице-мэра Максатбека Сазыкулова. Стали известны подробности
Бизнес
KICB с&nbsp;партнерами посадили более 18&nbsp;600 саженцев в&nbsp;рамках 12-летней программы KICB с партнерами посадили более 18 600 саженцев в рамках 12-летней программы
Штраф на&nbsp;423 миллиона сомов. В&nbsp;лаборатории Бонецкого сделали заявление Штраф на 423 миллиона сомов. В лаборатории Бонецкого сделали заявление
Получите цифровую подпись в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;, чтобы сдать налоговую декларацию онлайн Получите цифровую подпись в «Мой О!», чтобы сдать налоговую декларацию онлайн
&laquo;Оптима Банк&raquo; вручил подарки победителям 1-го этапа акции &laquo;Олимпийское золото&raquo; «Оптима Банк» вручил подарки победителям 1-го этапа акции «Олимпийское золото»
17 апреля, среда
11:21
В «Бессмертном полку» примут участие военнослужащие Бишкекского гарнизона В «Бессмертном полку» примут участие военнослужащие Биш...
11:01
Много ДТП. В Бишкеке милиция начала проверять водителей общественного транспорта
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 17 апреля
10:49
Актеры Чуйского театра отправятся на гастроли в Ошскую и Джалал-Абадскую области
10:47
В Кыргызстане за сутки подешевела почти вся валюта