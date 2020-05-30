Экс-завотделом ЖК побил милиционера. Дело передали в суд

Уголовное дело в отношении бывшего заведующего отделом комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша Эрнеста Молдошева передано в суд. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уголовное дело рассмотрит Свердловский районный суд Бишкека. Обвиняемый находится под домашним арестом.

Напомним, Эрнест Молдошев обвиняется в избиении милиционера Патрульной службы. В ночь с 24 на 25 марта сотрудник ЖК в нетрезвом состоянии выехал на своем авто Toyota Land Cruiser в город. Когда его остановили милиционеры, чиновник не подчинился их требованиям и уехал. Его все же задержали, бывший чиновник стал требовать, чтобы его отпустили, а затем напал на сотрудника милиции.

Эрнест Молдошев — сын экс-главы Погранслужбы генерал-майора Замира Молдошева.