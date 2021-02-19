На КПП «Чалдовар-автодорожный» избили милиционера. Нападавших задержали

На контрольно-пропускном пункте «Чалдовар-автодорожный» избили милиционера. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что трое пьяных подошли к сотрудникам милиции и избили одного из них. После этого злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

«Факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР. Сотрудники СКМ ОВД Панфиловского района задержали 21-летнего К.Н. Он подозревается в нападении на сотрудника милиции. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Установлены личности остальных двух участников инцидента, ими оказались 22-летние Т.А. и К.А., которые стояли рядом, когда милиционера избивали», — сообщили в ГУВД.