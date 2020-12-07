В Джалал-Абаде тело убитой женщины обглодали дикие птицы

В Джалал-Абаде по подозрению в убийстве задержаны двое мужчин. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

Уточняется, что 26 ноября в милицию обратился супруг пропавшей без вести 36-летней женщины. Заявитель сказал, что его жена вышла из дома и пропала. 6 декабря поступила оперативная информация о том, что женщину убили.

«По подозрению в совершении этого преступления были задержаны 29-летний Х.И. и 27-летний П.Ш. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. По предварительным данным следствия, 25 ноября мужчины посадили погибшую в машину и вывезли ее в поле. Они потребовали от нее деньги. Когда та сказала, что их нет, задушили полотенцем и украли 32 тысячи сомов. С женщины сняли все золотые украшения, выкинули ее сотовый телефон. Тело погибшей подозреваемые выкинули на свалку и зарыли. Так как труп был закопан не глубоко, его начали обгладывать хищные птицы», — рассказали редакции.

По сведениям милиции, подозреваемые признали свою вину. Они показали место, где убили, а потом как закопали тело погибшей.