10:50
USD 84.80
EUR 102.77
RUB 1.13
Происшествия

В Бишкеке милиция вернула родителям потерявшегося ребенка

Сотрудники УВД Октябрьского района Бишкека вернули родителям потерявшегося ребенка. Об этом сегодня сообщает пресс-служба районного управления.

«К нам поступила информация о ребенке, найденном на пересечении улиц Ахунбаева и Байтика Баатыра. На место выехали инспекторы по делам несовершеннолетних Октябрьского РУВД. Для установления личности и поиска родителей мальчик был доставлен в отделение милиции», — сообщили в УВД.

пресс-службы УВД Октябрьского района Бишкека
Фото пресс-службы УВД Октябрьского района Бишкека

Сотрудники ИДН установили личность ребенка. Оказалось, ему 11 лет. Удалось выяснить и место жительства его родителей. После чего он был благополучно передан им в целости и сохранности. Сотрудники милиции провели с родителями профилактическую беседу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175510/
просмотров: 298
Версия для печати
Материалы по теме
Массовая драка произошла возле ЦУМа. Задержали 15 человек
Бишкекчанка пожаловалась на бездомных, спящих прямо у мусорных баков
Скончался доктор философских наук, политолог Сергей Масаулов
События в Кой-Таше. Канату Сагымбаеву предлагали бежать из страны, он отказался
Фарида Ниязова и Каната Сагымбаева адвокат просит отпустить под домашний арест
В Бишкеке задержан мошенник, обещавший трудоустройство в китайской фирме
Задержан директор государственного учреждения «Кадастр» Абдумуктар Маматов
В Бишкеке задержана группа карманников, орудовавшая в столичных маршрутках
Внимание, розыск! Милиция уже полгода ищет 61-летнего Сайдали Сулайманова
В Бишкеке задержан рецидивист, ограбивший жителей новостройки
Популярные новости
Избиение шестилетнего Рамазана. Мать отказалась от&nbsp;родного ребенка Избиение шестилетнего Рамазана. Мать отказалась от родного ребенка
Тело погибшего в&nbsp;Италии кыргызстанца Максима Глинчина доставят на&nbsp;родину Тело погибшего в Италии кыргызстанца Максима Глинчина доставят на родину
В&nbsp;Узгенском районе повесилась восьмилетняя девочка В Узгенском районе повесилась восьмилетняя девочка
Милиция задержала родственника Рыспека Акматбаева Милиция задержала родственника Рыспека Акматбаева
Бизнес
MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и&nbsp;топовые игры нон-стоп MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и топовые игры нон-стоп
Пять лет топливо &laquo;Евро-5&raquo; в&nbsp;Кыргызстане реализует сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Пять лет топливо «Евро-5» в Кыргызстане реализует сеть АЗС «Газпромнефть»
Beeline продолжает расширять сеть: более 560 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: более 560 базовых станций с начала года!
Яндекс Go&nbsp;запустил в&nbsp;Кыргызстане мониторинг скорости автомобилей Яндекс Go запустил в Кыргызстане мониторинг скорости автомобилей
4 декабря, пятница
10:49
Через пару лет все поблагодарят — Тилек Токтогазиев о запрете экспорта скота Через пару лет все поблагодарят — Тилек Токтогазиев о з...
10:39
Посол США предложил властям Кыргызстана помощь в борьбе с криминалом и ОПГ
10:38
В Кыргызстане еще 12 медиков заразились коронавирусом
10:35
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще четыре человека
10:34
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 524 человека