В Бишкеке милиция вернула родителям потерявшегося ребенка

Сотрудники УВД Октябрьского района Бишкека вернули родителям потерявшегося ребенка. Об этом сегодня сообщает пресс-служба районного управления.



«К нам поступила информация о ребенке, найденном на пересечении улиц Ахунбаева и Байтика Баатыра. На место выехали инспекторы по делам несовершеннолетних Октябрьского РУВД. Для установления личности и поиска родителей мальчик был доставлен в отделение милиции», — сообщили в УВД.

Фото пресс-службы УВД Октябрьского района Бишкека

Сотрудники ИДН установили личность ребенка. Оказалось, ему 11 лет. Удалось выяснить и место жительства его родителей. После чего он был благополучно передан им в целости и сохранности. Сотрудники милиции провели с родителями профилактическую беседу.