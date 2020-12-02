16:06
USD 84.80
EUR 101.59
RUB 1.11
Происшествия

Водитель совершил наезд на велосипедиста. Милиция просит опознать погибшего

Милиция просит о помощи в опознании мужчины, погибшего под колесами автомобиля на объездной. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«22 ноября примерно в 20.00 водитель автомашины марки «Тойота-Хариер» на 53-м километре автодороги  Бишкек — Торугарт совершил наезд на велосипедиста, который от полученных травм скончался на месте», — сообщили в милиции.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Однако личность погибшего установить не удалось.

«Погибший мужчина азиатской внешности, в возрасте от 40 до 45 лет, рост примерно 155-160 сантиметров, среднего телосложения, без особых примет. Был одет в черную кепку, черную куртку, спортивный костюм красно-черного цвета, свитер молочного цвета, синюю футболку, черные спортивные брюки FILA, серые подштанники, зимние ботинки черного цвета, коричневые носки и синие строительные перчатки. Он ехал на велосипеде марки «Урал», переднее и заднее крыло и передняя вилка которого окрашены в синий цвет», — уточняют в областном УВД.

Тех, кто что-либо знает о личности погибшего, в милиции просят сообщить в следственную службу ОВД Чуйского района по номерам: 0312607387, 0705431513, 0701022511,0701157574, 0701777459,0701153628 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175228/
просмотров: 1051
Версия для печати
Материалы по теме
В Московском районе задержали мужчину, укравшего сигареты на 35 тысяч сомов
Вербовка кыргызстанцев. Милиция только приступила к проверке всех обстоятельств
По факту вербовки кыргызстанцев на нелегальную работу в Турции начата проверка
Внимание, розыск! В Бишкеке без вести пропал 16-летний Алтынбек Айдаралиев
В селе Ленинском открылся новый участковый пункт милиции
На окраине Бишкека самопроизвольно загорелся автомобиль
Милиционер пытался пешком догнать внедорожник. Видео погони появилось в Сети
Рейс в один конец. Кыргызстанцев вербуют для перевозки мигрантов из Сирии
Таможня выявила контрабанду на общую сумму 3 миллиона сомов
В Ноокене в результате аварии погибли три человека
Популярные новости
Возле Бишкека перевернулась маршрутка. Есть пострадавшие Возле Бишкека перевернулась маршрутка. Есть пострадавшие
В&nbsp;Боомском ущелье произошла авария. Водители не&nbsp;заменили шины В Боомском ущелье произошла авария. Водители не заменили шины
В&nbsp;Узгенском районе повесилась восьмилетняя девочка В Узгенском районе повесилась восьмилетняя девочка
Милиция задержала родственника Рыспека Акматбаева Милиция задержала родственника Рыспека Акматбаева
Бизнес
Новейшие технологии лечения рака в&nbsp;медицинском центре &laquo;Анадолу&raquo; Новейшие технологии лечения рака в медицинском центре «Анадолу»
Зимние графики работы ЦОНов &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; Зимние графики работы ЦОНов «Газпром Кыргызстан»
Акция &laquo;Счастливая неделя&raquo;! VIP-номера MegaCom со&nbsp;скидкой до&nbsp;100 процентов Акция «Счастливая неделя»! VIP-номера MegaCom со скидкой до 100 процентов
Кыргызский футбольный союз принял решение по&nbsp;новому логотипу Кыргызский футбольный союз принял решение по новому логотипу
2 декабря, среда
15:52
В Московском районе задержали мужчину, укравшего сигареты на 35 тысяч сомов В Московском районе задержали мужчину, укравшего сигаре...
15:35
ЦИК обсудит законопроект о назначении референдума по форме правления
15:34
Конституционное совещание решило, что глав судебных органов назначает президент
15:21
Норму о получении гражданства КР для этнических кыргызов хотят упростить
15:18
Конституционное совещание предлагает сделать дошкольное образование бесплатным