11:06
USD 84.80
EUR 101.58
RUB 1.11
Происшествия

В милиции рассказали подробности суицида восьмилетней девочки

Милиция проверяет факт суицида восьмилетней девочки в Узгенском районе. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

Читайте по теме
В Узгенском районе повесилась восьмилетняя девочка

Уточняется, что сообщение о суициде в милицию поступило 27 ноября. На месте выяснилось, что ребенок повесился на прессованной веревке в сарае.

«Погибшая училась в третьем классе, была примерной ученицей. Мама девочки — учитель, в день произошедшего она ушла в школу. Дома были 10-летняя сестра скончавшейся и младший братишка. Отец и дедушка ушли на пятничный намаз. По словам соседей, семья девочки является одной из образцовых. По предварительным данным, на суицид ребенка повлияли телефон и фильмы, которые она смотрела. В последнее время она смотрела кино о самоубийствах. Возможно, в день гибели девочка вновь смотрела подобный фильм и пыталась повторить эпизоды, но не успела освободиться из петли», — сообщили в УВД.

В УВД Ошской области создана специальная группа по изучению всех обстоятельств смерти ребенка.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175006/
просмотров: 1444
Версия для печати
Материалы по теме
На Иссык-Куле пьяный сосед пытался изнасиловать 12-летнюю девочку. Его осудили
Детям-сиротам в Панфиловском районе выделили участки для строительства домов
Дистанционное обучение. Как дети теряют навык общаться со сверстниками
Женщины идут на примирение с мужем-тираном из-за детей и давления родственников
Пропавших в Бишкеке детей нашли в Джалал-Абаде
В Кыргызстане число самоубийств среди несовершеннолетних выросло в полтора раза
Пять юных футболистов из Кыргызстана поборются за места в академии PSG
В Кыргызстане в ноябре коронавирусом заразились 157 школьников
В ЦИК спорят, можно ли кандидатам в президенты фотографироваться с детьми
В Бишкеке пройдет бесплатный мастер-класс «Профессии будущего»
Популярные новости
Возле Бишкека перевернулась маршрутка. Есть пострадавшие Возле Бишкека перевернулась маршрутка. Есть пострадавшие
В&nbsp;Боомском ущелье произошла авария. Водители не&nbsp;заменили шины В Боомском ущелье произошла авария. Водители не заменили шины
В&nbsp;Узгенском районе повесилась восьмилетняя девочка В Узгенском районе повесилась восьмилетняя девочка
Милиция задержала родственника Рыспека Акматбаева Милиция задержала родственника Рыспека Акматбаева
Бизнес
C&nbsp;наступлением холодов детский организм больше всего подвергается риску заболеть C наступлением холодов детский организм больше всего подвергается риску заболеть
&laquo;IT&nbsp;Школа MegaCom&raquo;: освой профессию будущего! «IT Школа MegaCom»: освой профессию будущего!
Акция 1+1&nbsp;продлевается! Купив один телефон, второй вы&nbsp;получите В&nbsp;ПОДАРОК! Акция 1+1 продлевается! Купив один телефон, второй вы получите В ПОДАРОК!
Выиграй квартиру мечты! До&nbsp;завершения лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo;&nbsp;&mdash; один день Выиграй квартиру мечты! До завершения лотереи «Поймай удачу» — один день
1 декабря, вторник
11:02
В Джалал-Абаде два человека претендуют на должность мэра города В Джалал-Абаде два человека претендуют на должность мэр...
11:02
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще четыре человека
11:00
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 562 человека
10:59
В КР выявили 371 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 73 178
10:56
В Ноокене в результате аварии погибли три человека