В милиции рассказали подробности суицида восьмилетней девочки

Милиция проверяет факт суицида восьмилетней девочки в Узгенском районе. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

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Уточняется, что сообщение о суициде в милицию поступило 27 ноября. На месте выяснилось, что ребенок повесился на прессованной веревке в сарае.

«Погибшая училась в третьем классе, была примерной ученицей. Мама девочки — учитель, в день произошедшего она ушла в школу. Дома были 10-летняя сестра скончавшейся и младший братишка. Отец и дедушка ушли на пятничный намаз. По словам соседей, семья девочки является одной из образцовых. По предварительным данным, на суицид ребенка повлияли телефон и фильмы, которые она смотрела. В последнее время она смотрела кино о самоубийствах. Возможно, в день гибели девочка вновь смотрела подобный фильм и пыталась повторить эпизоды, но не успела освободиться из петли», — сообщили в УВД.

В УВД Ошской области создана специальная группа по изучению всех обстоятельств смерти ребенка.