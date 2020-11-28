14:12
USD 84.80
EUR 101.18
RUB 1.12
Происшествия

В Бишкеке продолжаются поиски мужчины, пропавшего четыре месяца назад

Сотрудники УВД Ленинского района Бишкека продолжают поиски 45-летнего Нурланбека Жумагазиева, без вести пропавшего в столице в конце июля. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь УВД Сайкал Садыбакасова.

«Сестра Жумагазиева обратилась к нам с заявлением о розыске 7 сентября. С ее слов, 29 июля примерно в 8.00 он вышел из дома в бишкекском жилмассиве «Ак-Ордо» и больше не возвращался. За это время оперативники отработали все версии исчезновения мужчины, провели поисковые мероприятия, разослали ориентировки. Результата пока что нет. Поиски продолжаются», — рассказала она.

В милиции надеются на помощь общественности и на то, что публикация новых снимков разыскиваемого поможет в его поисках. В УВД также напоминают приметы, по которым можно узнать Нурланбека Жумагазиева. Его рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черного цвета, глаза черные. Есть шрам на правой руке.

пресс-службы УВД Ленинского района Бишкека
Фото пресс-службы УВД Ленинского района Бишкека. Разыскиваемый 45-летний Нурланбек Жумагазиев

Тех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, в правоохранительных органах просят обращаться по телефонам: 0312352947, 0555102149, 0707557887 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/174767/
просмотров: 398
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке из-за «черной пятницы» на дорогах образовались заторы
15 детей и 25 взрослых. Итоги рейда «Бродяга» в Кеминском районе
В Бишкеке задержан мошенник. Милиция ищет пострадавших
В Чуйской области милицейская погоня закончилась стрельбой
О том, какой хотят видеть милицию кыргызстанцы, рассказали исследователи
Журналиста вызвали на допрос из-за съемки депутатов местного кенеша
В Джети-Огузском районе открыли передвижной пункт милиции
В адвокатуре страны ответили на заявление представителя Арман Кыйгыровой
Хабиб Нурмагомедов с тренером приедет в Кыргызстан
В Военно-Антоновке водитель «Лексуса» насмерть сбил пешехода
Популярные новости
Участки Максима Бакиева. Финпол задержал акима Октябрьского района Бишкека Участки Максима Бакиева. Финпол задержал акима Октябрьского района Бишкека
В&nbsp;Бишкеке бандиты пытались силой отнять у&nbsp;частного предпринимателя его бизнес В Бишкеке бандиты пытались силой отнять у частного предпринимателя его бизнес
Пропавших в&nbsp;Бишкеке детей нашли в&nbsp;Джалал-Абаде Пропавших в Бишкеке детей нашли в Джалал-Абаде
На&nbsp;Иссык-Куле члены ОПГ грабили банки и&nbsp;магазины. Их&nbsp;задержали На Иссык-Куле члены ОПГ грабили банки и магазины. Их задержали
Бизнес
Приглашаем посетить выставку &laquo;Сын гармонии, поэт&raquo; Приглашаем посетить выставку «Сын гармонии, поэт»
&laquo;Черная пятница&raquo;! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера MegaCom «Черная пятница»! Скидки до 100 процентов на премиальные номера MegaCom
Как добиться красивого и&nbsp;здорового тела: лайфхаки экспертов на&nbsp;заметку Как добиться красивого и здорового тела: лайфхаки экспертов на заметку
Черная пятница в&nbsp;магазинах O!Store и&nbsp;СКИДКИ до&nbsp;50&nbsp;процентов на&nbsp;все аксессуары! Черная пятница в магазинах O!Store и СКИДКИ до 50 процентов на все аксессуары!
28 ноября, суббота
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 28 ноября. Сколько денег семья тратит на еду Продуктовая корзина Бишкека на 28 ноября. Сколько денег...
13:47
Выборы президента. Феликс Кулов считает, что они должны пройти 17 января
13:42
Кабмин будет держать на контроле вопрос ценообразования в сахарной отрасли
13:17
В Бишкеке продолжаются поиски мужчины, пропавшего четыре месяца назад
13:05
Снегопад в Бишкеке. На очистку улиц вышли 22 единицы спецтехники