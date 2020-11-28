В Бишкеке продолжаются поиски мужчины, пропавшего четыре месяца назад

Сотрудники УВД Ленинского района Бишкека продолжают поиски 45-летнего Нурланбека Жумагазиева, без вести пропавшего в столице в конце июля. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь УВД Сайкал Садыбакасова.

«Сестра Жумагазиева обратилась к нам с заявлением о розыске 7 сентября. С ее слов, 29 июля примерно в 8.00 он вышел из дома в бишкекском жилмассиве «Ак-Ордо» и больше не возвращался. За это время оперативники отработали все версии исчезновения мужчины, провели поисковые мероприятия, разослали ориентировки. Результата пока что нет. Поиски продолжаются», — рассказала она.

В милиции надеются на помощь общественности и на то, что публикация новых снимков разыскиваемого поможет в его поисках. В УВД также напоминают приметы, по которым можно узнать Нурланбека Жумагазиева. Его рост 170- 175 сантиметров , худощавого телосложения, волосы черного цвета, глаза черные. Есть шрам на правой руке.

Фото пресс-службы УВД Ленинского района Бишкека. Разыскиваемый 45-летний Нурланбек Жумагазиев

Тех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, в правоохранительных органах просят обращаться по телефонам: 0312352947, 0555102149, 0707557887 и 102.