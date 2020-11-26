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Происшествия

В Сокулукском районе задержан иностранец, незаконно пересекший границу

В Чуйской области задержан иностранный гражданин, незаконно пересекший государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

Уточняется, что ранее милицией была получена оперативная информация о незаконном пересечении госграницы гражданином соседней страны. Мужчина пересек границу в Баткенской области и скрывался на территории Сокулукского района.

«Сотрудники милиции задержали 36-летнего Т.А. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Незаконное пересечение государственной границы» УК КР. Собранные материалы досудебного производства переданы в ГКНБ», — сообщили в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/174615/
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