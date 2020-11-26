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Происшествия

В Бишкеке бандиты пытались силой отнять у частного предпринимателя его бизнес

25 ноября сотрудники ГКНБ задержали двух 32-летних участников организованной преступной группировки, пытавшихся силой забрать у бишкекского бизнесмена его торговую точку. Об этом сегодня сообщает пресс-центр ведомства.

Отмечается, что задержанные позиционируют себя так называемыми положенцем и смотрящим.

«Установлено, что задержанные в сентябре под угрозой избиения заставляли частного предпринимателя передать им торговую точку, расположенную в одном из столичных торгово-рыночных комплексов. При этом члены преступной группировки для устрашения вывозили предпринимателя на окраину Бишкека», — сказали в госкомитете.

По факту вымогательства возбуждено уголовное дело. Задержанные водворены в ИВС ГКНБ. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/174563/
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