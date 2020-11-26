Пропавших в Бишкеке детей нашли в Джалал-Абаде

Пропавших накануне в Бишкеке детей — 11-летнюю Даткайым Салижанову и 8-летнего Барсбека Салижанова нашли в Джалал-Абаде. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Октябрьского РУВД столицы.

«25 ноября в милицию с заявлением обратилась гражданка К.Д. с просьбой оказать содействие в поиске ее несовершеннолетних детей, которые в тот же день в 10.20 вышли из дома, расположенного в 6-м микрорайоне Бишкека, на прогулку и больше не вернулись. Оперативниками были начаты поисковые мероприятия. В 01.40 отец детей сообщил, что с ним связались родственники и сообщили, что пропавшие дети целы и невредимы, они находятся у них в Джалал-Абаде», — сообщили в милиции.

В УВД не стали уточнять, каким образом двое несовершеннолетних оказались так далеко от дома. Подробности в милиции обещают сообщить позже.