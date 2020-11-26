10:07
USD 84.80
EUR 100.99
RUB 1.12
Происшествия

Пропавших в Бишкеке детей нашли в Джалал-Абаде

Фото из интернета. Пропавших в Бишкеке детей нашли в Джалал-Абаде

Пропавших накануне в Бишкеке детей — 11-летнюю Даткайым Салижанову и 8-летнего Барсбека Салижанова нашли в Джалал-Абаде. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Октябрьского РУВД столицы.

«25 ноября в милицию с заявлением обратилась гражданка К.Д. с просьбой оказать содействие в поиске ее несовершеннолетних детей, которые в тот же день в 10.20 вышли из дома, расположенного в 6-м микрорайоне Бишкека, на прогулку и больше не вернулись. Оперативниками были начаты поисковые мероприятия. В 01.40 отец детей сообщил, что с ним связались родственники и сообщили, что пропавшие дети целы и невредимы, они находятся у них в Джалал-Абаде», — сообщили в милиции.

В УВД не стали уточнять, каким образом двое несовершеннолетних оказались так далеко от дома. Подробности в милиции обещают сообщить позже.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/174506/
просмотров: 598
Версия для печати
Материалы по теме
Читатели 24.kg против переименования Кыргызской Республики. Итоги опроса
На 704 тысячи сомов оштрафована одна из сельских управ Иссык-Кульской области
Умер Жолдошбек Бузурманкулов — один из основателей пресс-службы МВД Кыргызстана
Кыргызия, КНР, Кыргызстан: как назвать нашу страну? Голосование
ГНС напоминает: для получения электронной подписи осталось чуть больше месяца
В Бишкеке минувшей ночью сгорела точка фастфуда
Больше 120 преступлений раскрыто милицией в рамках операции «Поиск»
Милиционеров Кыргызстана обучили правилам культурного общения с людьми
Обещала прибыль. Задержана мошенница, обманувшая бишкекчанку на $1,5 тысячи
ГКНБ. Криминальный авторитет по прозвищу Чач до конца следствия останется в СИЗО
Популярные новости
Участки Максима Бакиева. Финпол задержал акима Октябрьского района Бишкека Участки Максима Бакиева. Финпол задержал акима Октябрьского района Бишкека
Сотрудники ГКНБ выявили коррупционную схему в&nbsp;Налоговой службе Сотрудники ГКНБ выявили коррупционную схему в Налоговой службе
Установлена личность мужчины, найденного повешенным в&nbsp;районе &laquo;Теплых ключей&raquo; Установлена личность мужчины, найденного повешенным в районе «Теплых ключей»
В&nbsp;ГКНБ ответили на&nbsp;видеообращение приближенного Райымбека Матраимова В ГКНБ ответили на видеообращение приближенного Райымбека Матраимова
Бизнес
&laquo;ТОЙОТА Центр&raquo; и&nbsp;&laquo;Бакай Банк&raquo;: Авто сейчас&nbsp;&mdash; деньги потом «ТОЙОТА Центр» и «Бакай Банк»: Авто сейчас — деньги потом
«Керемет Банк» начал выпускать дуальные мультивалютные карты UnionPay Int. «Керемет Банк» начал выпускать дуальные мультивалютные карты UnionPay Int.
Выиграй квартиру мечты! До&nbsp;завершения лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo; пять дней Выиграй квартиру мечты! До завершения лотереи «Поймай удачу» пять дней
Все для любимых покупателей. Globus &laquo;Балыкчы&raquo; стал больше! Все для любимых покупателей. Globus «Балыкчы» стал больше!
26 ноября, четверг
10:00
ВИЧ — не приговор. Как тест может изменить жизнь человека ВИЧ — не приговор. Как тест может изменить жизнь челове...
09:55
«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в гостевом матче Лиги чемпионов УЕФА
09:53
Дастан Бекешев тоже отказался от приглашения Бекбосуна Борубашова
09:40
Пропавших в Бишкеке детей нашли в Джалал-Абаде
09:31
Свадебный кортеж с тонировкой. Водителя задержали и оштрафовали