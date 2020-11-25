Вовлечение несовершеннолетней в проституцию. Обвиняемым вынесен приговор

Трем женщинам, вовлекшим несовершеннолетнюю в проституцию, вынесли приговор. Об этом 24.kg сообщила адвокат потерпевшей и юрист правовой клиники «Адилет» Айнура Осмоналиева.

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По ее словам, Ленинский районный суд Бишкека приговорил одну из женщин к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 70 тысяч сомов, двух других — к шести годам тюрьмы и штрафу 70 тысяч сомов.

«При этом суд применил амнистию от 8 мая 2020 года, назначенную в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и 10-летием народной Апрельской революции, на основании которой срок лишения свободы сократили на одну треть. С трех обвиняемых также взыскали компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч сомов. Потерпевшая сторона считает приговор справедливым и не намерена его обжаловать. Однако нужно отметить, что досудебное производство в ГУВД Бишкека в отношении хозяев притона до сих пор остается без движения, их еще не нашли», — рассказала адвокат.

Напомним, ранее Ленинский районный суд столицы заключил под стражу на два месяца трех женщин, которым предъявлено обвинение в вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией. Суд санкционировал их арест с содержанием в Бишкекском СИЗО-1. Подозреваемые — две работницы притона и администратор заведения.