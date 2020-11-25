12:57
USD 84.79
EUR 100.68
RUB 1.12
Происшествия

Вовлечение несовершеннолетней в проституцию. Обвиняемым вынесен приговор

Трем женщинам, вовлекшим несовершеннолетнюю в проституцию, вынесли приговор. Об этом 24.kg сообщила адвокат потерпевшей и юрист правовой клиники «Адилет» Айнура Осмоналиева.

Читайте по теме
Угрозы матери девочки, работавшей в притоне: возбуждено уголовное дело

По ее словам, Ленинский районный суд Бишкека приговорил одну из женщин к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 70 тысяч сомов, двух других — к шести годам тюрьмы и штрафу 70 тысяч сомов.

«При этом суд применил амнистию от 8 мая 2020 года, назначенную в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и 10-летием народной Апрельской революции, на основании которой срок лишения свободы сократили на одну треть. С трех обвиняемых также взыскали компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч сомов. Потерпевшая сторона считает приговор справедливым и не намерена его обжаловать. Однако нужно отметить, что досудебное производство в ГУВД Бишкека в отношении хозяев притона до сих пор остается без движения, их еще не нашли», — рассказала адвокат.

Напомним, ранее Ленинский районный суд столицы заключил под стражу на два месяца трех женщин, которым предъявлено обвинение в вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией. Суд санкционировал их арест с содержанием в Бишкекском СИЗО-1. Подозреваемые — две работницы притона и администратор заведения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/174403/
просмотров: 186
Версия для печати
Материалы по теме
В Кемине судья обманул обвиняемого и вынес ему приговор
В Бишкеке двое несовершеннолетних угнали автомобиль
44-летнего жителя Джалал-Абада задержали за связь с несовершеннолетней девочкой
В Кадамджае подростки ограбили два магазина. Младшему из них 11 лет
23 подростка минувшей ночью доставлены в милицию в Ленинском районе Бишкека
Доведение школьника до самоубийства. Суд признал вину охранников гипермаркета
К 1 тысяче 368 годам тюрьмы приговорили виновного в теракте в ночном клубе Reina
Российскому актеру Михаилу Ефремову дали восемь лет колонии за пьяную аварию
Освобождение Батукаева. Атамбаев прервал молчание и прислал на волю заявление
Освобождение Азиза Батукаева. Еще двух фигурантов дела приговорили к штрафу
Популярные новости
Неизвестные пришли в&nbsp;штаб &laquo;Ата Мекена&raquo;. Требуют извинений от&nbsp;Омурбека Текебаева Неизвестные пришли в штаб «Ата Мекена». Требуют извинений от Омурбека Текебаева
Сотрудники ГКНБ задержали криминального авторитета по&nbsp;прозвищу Чач Сотрудники ГКНБ задержали криминального авторитета по прозвищу Чач
Участки Максима Бакиева. Финпол задержал акима Октябрьского района Бишкека Участки Максима Бакиева. Финпол задержал акима Октябрьского района Бишкека
Сотрудники ГКНБ выявили коррупционную схему в&nbsp;Налоговой службе Сотрудники ГКНБ выявили коррупционную схему в Налоговой службе
Бизнес
Все для любимых покупателей. Globus &laquo;Балыкчы&raquo; стал больше! Все для любимых покупателей. Globus «Балыкчы» стал больше!
Акция от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: кредитные карты под 22&nbsp;процента. Без залога! Акция от «Бакай Банка»: кредитные карты под 22 процента. Без залога!
Акция по&nbsp;депозитам! Новогодний бонус от&nbsp;&laquo;Халык Банка&raquo; Акция по депозитам! Новогодний бонус от «Халык Банка»
Как найти новых друзей во&nbsp;время пандемии&nbsp;&mdash; онлайн! Как найти новых друзей во время пандемии — онлайн!
25 ноября, среда
12:49
Кого из критиков новой Конституции пригласил на обсуждение Бекбосун Борубашов Кого из критиков новой Конституции пригласил на обсужде...
12:47
В честь отца Садыра Жапарова назвали незаконную новостройку в Бишкеке
12:44
Вовлечение несовершеннолетней в проституцию. Обвиняемым вынесен приговор
12:36
На защищенные статьи расходов бюджета ежегодно уходит 140 миллиардов сомов
12:29
Количество случаев семейного насилия во время пандемии выросло на 60 процентов