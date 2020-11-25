Больше 120 преступлений раскрыто милицией в рамках операции «Поиск»

Министерством внутренних дел накануне на территории всего Кыргызстана была проведена операция «Поиск». По ее итогам удалось раскрыть больше 120 преступлений. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МВД.

«Подразделениями органов внутренних дел задержаны 49 человек, находящихся в розыске. В их числе люди, разыскиваемые правоохранительными органами стран СНГ и находящиеся в межгосударственном розыске. Было раскрыто одно убийство, три факта причинения вреда здоровью, два изнасилования, два грабежа, 40 краж, 35 фактов мошенничества, один автоугон, девять фактов хулиганства и 25 иных преступлений», — сообщили в милиции.

Найден 21 без вести пропавший человек, установлены личности шестерых ранее неопознанных трупов. Итоги операции были рассмотрены на оперативных совещаниях территориальных подразделений МВД.