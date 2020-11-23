Дважды нарушил ПДД. В Бишкеке спустя почти два месяца задержали водителя авто

В Бишкеке задержали водителя авто, который нарушил правила дорожного движения почти два месяца назад. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

Фото УПСМ. В Бишкеке спустя почти два месяца задержали водителя, нарушившего ПДД

По ее данным, 29 сентября в социальных сетях опубликовали видео, где водитель легкового автомобиля дрифтует и пересекает двойную сплошную возле Дома правительства.

В ходе розыска сотрудники УПСМ задержали водителя и составили два протокола за автохулиганство и пересечение двойной сплошной линии.

Автомобиль поставили на штрафстоянку.