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Происшествия

Дважды нарушил ПДД. В Бишкеке спустя почти два месяца задержали водителя авто

В Бишкеке задержали водителя авто, который нарушил правила дорожного движения почти два месяца назад. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

УПСМ
Фото УПСМ. В Бишкеке спустя почти два месяца задержали водителя, нарушившего ПДД

По ее данным, 29 сентября в социальных сетях опубликовали видео, где водитель легкового автомобиля дрифтует и пересекает двойную сплошную возле Дома правительства.

В ходе розыска сотрудники УПСМ задержали водителя и составили два протокола за автохулиганство и пересечение двойной сплошной линии.

Автомобиль поставили на штрафстоянку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/174008/
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