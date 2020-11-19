В Ноокенском районе «Нива» упала с обрыва. Погибли два человека

В Ноокенском районе Джалал-Абадской области «Нива» упала с обрыва. Погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, 17 ноября трое жителей села Кызыл-Туу Ноокенского района слетели с обрыва на джайлоо Бел на автомобиле марки «Нива».

В результате аварии один из троих мужчин — 20-летний К.Б. умер на месте, 41-летний Р.К с тяжелыми травмами доставлен в Майлы-Суйскую городскую больницу.

Третий пассажир — 43-летний А.К. пропал без вести. Его тело позже обнаружили спасатели МЧС и передали родственникам.